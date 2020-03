5 milionów złotych dla szkół.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji to projekt innowacyjnych działań na rzecz społeczności lokalnych i centrum edukacji nieformalnej, który przyczyni się do podniesienia kompetencji osób dorosłych. Celem LOWE jest wykorzystanie potencjału szkoły do prowadzenia działań na rzecz aktywności edukacyjnej osób dorosłych, w zakresie rozwijania kompetencji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy, szczególnie na terenach w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej.

- W ramach otwartego konkursu grantowego wybierzemy 20 organów prowadzących szkołę do uruchomienia Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE). Każdy ośrodek LOWE otrzyma grant w wysokości nie przekraczającej 250 tys. zł na działalność edukacyjną skierowaną do osób dorosłych. – mówi Mateusz Krajewski, prezes Ogólnopolskiego Operatora Oświaty – fundacji, która przyznaje granty na realizację projektu. W sumie do rozdysponowania mamy 5 milionów złotych – dodaje Mateusz Krajewski.

W pierwszej edycji programu grantowego LOWE wdrażanego w latach 2016-2018 zostało uruchomionych 50 Ośrodków LOWE. Szkoły biorące udział w programie dzięki pozyskanym funduszom mogą zaproponować społecznościom lokalnym przeróżne zajęcia, które mają podnosić nie tylko kompetencje zawodowe uczestników, ale także osobiste. Wśród oferowanych dotychczas zajęć jest np. angielski dla seniorów, kurs pomocy przedmedycznej, zajęcia z obsługi komputera, czy joga.

- Projekt zakłada aktywizację edukacyjno-kulturalną mieszkańców w utworzonym przy szkole Lokalnym Ośrodku Wiedzy i Edukacji (LOWE). W ofercie ośrodków mogą pojawić się warsztaty, zajęcia i szkolenia podnoszące kompetencje osób dorosłych, a także spotkania integracyjne i międzypokoleniowe dla społeczności lokalnej. – mówi Emilia Matuszak, koordynatorka projektu. Jeśli spośród zgłoszeń, które wpłyną do 5 marca nie wyłonimy wszystkich beneficjentów zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór. - dodaje Emilia Matuszak.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji to przede wszystkim szansa dla lokalnej wspólnoty, której członkowie a w ramach prowadzonych zajęć będą mogli zdobyć nowe, potrzebne na rynku pracy umiejętności. Ale to także szansa dla szkół by stać się centrum integracji dla okolicznych mieszkańców. Nabór wniosków do projektu prowadzony jest m.in. w siedzibie głównej Ogólnopolskiego Operatora Oświaty przy ul. Gorczyczewskiego w Poznaniu.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumentacja konkursowa do pobrania pod adresem:http://fundacjafamilijny.pl/projekt/lokalne-osrodki-wiedzy-i-edukacji-lowe/