Likwidacja opłat na okres aż siedmiu miesięcy to działanie bez precedensu w poznańskich placówkach.

- Podjęliśmy taką decyzję ponieważ chcemy pomóc rodzicom naszych podopiecznych i być dla nich wsparciem. Chcemy także zachęcić osoby, które wahają się czy wysyłać dziecko do przedszkola w tym roku i dać pozytywny impuls do stawieniu czoła wyzwaniom jakie są przed nami. Średnia miesięczna opłata za przedszkole z wyżywieniem to 350 złotych, dzięki takiej decyzji zostawiamy w kieszeni rodziców blisko 2.500 złotych – mówi Julia Bock, dyrektor przedszkola Mała Biedronka. Wsparciem zostaną objęte zarówno dzieci uczęszczające już do placówki jak i te które rozpoczną naukę w przedszkolu od września.- dodaje.