W przedszkolu powstanie pięć grupy. W sumie przygotowano miejsca dla 125 dzieci. Rekrutacja odbywa się online za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie przedszkola.

- 15 czerwca rozpoczynamy rekrutację do nowej wrocławskiej placówki „Kropelka” o profilu ekologiczno-przyrodniczym, dla dzieci w wieku od 3 do 6. To dobra wiadomość dla wszystkich mieszkańców Wrocławia. W tej chwili prowadzimy remont budynku i przystosowujemy cały obiekt na przyjęcie przedszkolaków. We wrześniu na dzieci będą czekać nowoczesne sale z interaktywnym wyposażeniem oraz wiele edukacyjnych zabawek – mówi dyrektor przedszkole Beata Rączka.

Przedszkole „Kropelka” to kolejna placówka największej fundacji oświatowej w Polsce – Ogólnopolskiego Operatora Oświaty. Na uwagę zasługuje bardzo niska opłata – każdy rodzic, który wyśle swoje dziecko do „Kropelki” miesięcznie zapłaci nie więcej niż 200 złotych. To prawie dwa razy mniej niż w innych placówkach publicznych we Wrocławiu.

- Możemy zaproponować tak korzystną stawkę ponieważ pozyskaliśmy finansowanie ze środków unijnych. W kwocie, o której mówimy mieści się pobyt dziecka w przedszkolu, zbilansowane całodzienne wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe: angielski, logopedia, czy zajęcia kompetencyjne z psychologiem. Przedszkole będzie ogólnodostępne i publiczne, wobec tego rekrutacja będzie zgodna z ustawą o systemie oświaty oraz uchwałą miasta Wrocław, dlatego w celu zapisania dziecka do „Kropelki” zapraszam na stronę internetową. – dodaje Beata Rączka dyrektor przedszkola „Kropelka”

Przedszkole „Kropelka” zatrudni w sumie 15 osób w tym aż 8 nauczycieli. „Kropelka” specjalizuje się w edukacji przyrodniczej ze szczególnym naciskiem na poszerzanie u najmłodszych wiedzy na temat ekologii i ochrony środowiska. Na terenie przedszkola powstaną szklarnie i mini ogródki, gdzie dzieci będą mogły samodzielnie doglądać warzyw i owoców oraz obserwować cykl życia roślin.

Wychowanie w zgodzie z naturą jest jednym z głównych celów przyświecającym tej placówce. Drugim jest samodzielność, odpowiedzialność oraz współpraca.

Przedszkole „Kropelka” będzie jedną z lepiej wyposażonych publicznych placówek we Wrocławiu. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej sale zostały wyposażone min. w tablice interaktywne oraz nowoczesne zabawki edukacyjne.

Oferta placówki przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole „Kropelka” prowadzi obecnie nabór do wszystkich grup wiekowych.